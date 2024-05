USA-Slovacchia Keystone

Seconda sconfitta in tre partite per gli Stati Uniti ai Mondiali di Praga e Ostrava.

Avanti 4-1 alla seconda pausa, la Slovacchia si è fatta raggiungere, ma ha poi superato la compagine americana per 5-4 grazie alla rete di Kelemen a 1'04» dalla fine dell'overtime. Nel Gruppo A della Svizzera nessun problema per la Finlandia che, senza strafare, ha piegato la Norvegia per 4-1 con le doppiette di Kapanen e Hyry.

