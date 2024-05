Pius Suter Imago

Vancouver, Edmonton, Vancouver, Edmonton.

Swisstxt

La sfida tutta canadese dalla quale scaturirà una finalista della Western Conference continua a svilupparsi nel segno dell’equilibrio, come pure dei botta e risposta. Anche dopo gara-4, tuttavia, i Canucks possono recriminare: la rimonta dal 2-0 al 2-2 è infatti stata vanificata a soli 39» dal 60’, quando Bouchard ha mandato in visibilio il pubblico amico con il punto del definitivo 3-2. E pensare che Suter e soci – per i quali permane comunque il vantaggio casalingo – avevano pareggiato i conti appena 1’02» prima, in 6 contro 5.

Swisstxt