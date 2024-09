Marcus Soerensen freshfocus

Friborgo e Zurigo hanno iniziato con un successo il loro cammino in Champions Hockey League.

Swisstxt

I burgundi hanno avuto la meglio sullo Sheffield imponendosi per 4-3, con Mottet (doppietta) capace di trovare il gol della vittoria. Nessun problema invece per i Lions, che hanno inflitto un sonoro 4-1 allo Storhamar. A trovare la via del gol per gli ZSC sono stati Baechler, Malgin, Baltisberger e Andrighetto

Swisstxt