Bella vittoria Keystone

Il Lugano ha chiuso per la prima volta in stagione un weekend da sei punti.

Dopo il successo casalingo sul Berna, i bianconeri, privi di Andersson, Guerra e Ma.Mueller, sono andati ad espugnare la Ilfis imponendosi 8-0 sul Langnau. Nel primo tempo, anche a causa di tre penalità, i ticinesi ci hanno messo poco più di 18' per sbloccare il punteggio con Joly. Nel periodo centrale hanno poi dilagato con Carr, Thuerkauf, ancora il numero 88 e Granlund. Negli ultimi 20' c'è stata gloria anche per Alatalo, il capitano, Cjunskis e per Schlegel, preferito ancora a Koskinen e autore del primo shutout.

Swisstxt