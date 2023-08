Hueberli/Brunner KEY

Oro, argento e nuovamente oro.

Alla terza finale europea consecutiva, Tanja Hueberli e Nina Brunner hanno confermato la loro supremazia pressoché incontrastata sulla scena continentale. Proprio come nel 2021, Vienna ha dunque portato benissimo: imbattuto nell'arco dell'intero torneo, il duo rossocrociato ha completato l'opera in un ultimo atto senza storia, liquidando le giovani spagnole Daniela Alvarez Mendoza e Tania Moreno per 21-12 21-13. Niente bronzo, invece, per Anouk Vergé-Dépré e Joana Maeder, inchinatesi alle tedesche Laura Ludwig e Louisa Lippmann per 21-14 18-21 15-11.

Swisstxt