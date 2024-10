Marcel Hug KEY

Paratletica: Marcel Hug e Catherine Debrunner continuano a dominare nella maratona.

Swisstxt

Campioni olimpici a Parigi e vittoriosi a fine settembre a Berlino, i due rossocrociati si sono imposti anche a Chicago. Il 38enne ha conquistato la prova per la quinta volta in carriera mentre la 29enne ha bissato il successo di un anno fa. Atletica: Ruth Chepngetich ha polverizzato il record del mondo della maratona trionfando in 2h09'57» a Chicago. La keniana ha migliorato di quasi 2' il primato che apparteneva all'etiope Tigst Assef dal 2023. Successo keniota anche in campo maschile, con John Korir che ha vinto in solitaria in 2h02'43».

Swisstxt