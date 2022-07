Il re della velocità è Kerley

Kerley e compagni KEY

L'uomo più veloce del mondo del 2022 è Fred Kerley.

Nella finale dei 100m dei Mondiali di Eugene lo statunitense ha guidato una tripletta a stelle e strisce mandando in visibilio il pubblico dell'Oregon. Alle spalle del 27enne, che ha chiuso in 9"86, si sono classificati Marvin Bracy e Trayvon Bromell, entrambi accreditati di un 9"88. All'ultimo atto non era presente il campione olimpico Marcell Jacobs, infortunato. Successo dei padroni di casa pure nell'altra finale della sessione serale, con Chase Ealey che nel lancio del peso ha raggiunto i 20,49m.

