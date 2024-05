Jorge Martin KEY

In occasione del GP di Francia Martin ha dimostrato ancora una volta di apprezzare le gare sprint.

Sul circuito di Le Mans, lo spagnolo ha conquistato per la 13a volta una corsa breve su 24 totali da quando sono state introdotte Lo specialista delle sprint, seguito sul podio da un ottimo Marc Marquez (partito 13o) e da Viñales, ne ha approfittato anche per allungare a 28 punti il vantaggio in vetta alla classifica su Bastianini. L'italiano è diventato secondo perché Francesco Bagnaia ha dapprima sbagliato la partenza e poi ha scelto di ritirarsi dopo un’escursione in ghiaia.

