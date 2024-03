LeBron James KEY

000 punti in NBA.

LeBron James è diventato il primo giocatore a ottenere più di 40’ La star dei Lakers ha superato questa soglia (calcolata basandosi solo sulla regular season) nella sfida persa in casa per 124-114 contro Denver. Nel febbraio dello scorso anno era già diventato il miglior marcatore di sempre superando i 38’390 punti di Kareem Abdul-Jabbar. Ora con i 26 messi a segno contro i campioni in carica è arrivato a quota 40’017. Clint Capela dal canto suo ha firmato la prima doppia doppia dal 4 febbraio nella 2a sconfitta (114-102) in due giorni di Atlanta contro Brooklyn.

Swisstxt