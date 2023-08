Jason Joseph KEY

I Mondiali di Jason Joseph si sono chiusi con un bel settimo posto (13"28) nella finale dei 110m ostacoli che fa ben sperare in vista degli Europei del prossimo anno.

Per la 3a edizione di fila a laurearsi campione del mondo è stato lo statunitense Grant Holloway (12"96), davanti al giamaicano Hansle Parchement (13"07) e all'americano Daniel Roberts (13"09). Ottima prova anche per Angelica Moser, la quale ha raggiunto la finale del salto con l'asta grazie alla sua miglior prestazione stagionale di 4,65m, la misura che serviva per passare lo scoglio delle semifinali.

Swisstxt