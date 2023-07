Mujinga Kambundji KEY

Mujinga Kambundji si è confermata ancora una volta la più veloce della Svizzera nei 100m.

Ai campionati nazionali in corso a Bellinzona, orfani dell'atleta di casa Ajla Del Ponte, la bernese ha chiuso la sua gara in 11"05. In campo maschile, è stato William Jeff Reais a piazzarsi davanti a tutti, registrando il tempo di 10"22. Tra i ticinesi, Gian Vetterli (US Ascona) si è laureato per il secondo anno consecutivo campione svizzero nel lancio del disco con la distanza di 55,59m. Nei 400m invece Ricky Petrucciani e Silvio Barandun si sono qualificati per la finalissima nei 400m.

Swisstxt