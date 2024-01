Mahomes in azione KEY

Come nel 2020, quando ad imporsi furono i Chiefs, a contendersi la finalissima del Super Bowl, in programma il prossimo 11 febbraio a Las Vegas, saranno appunto Kansas City e i San Francisco 49ers.

I primi, tre volte campioni e alla quarta finale negli ultimi cinque anni, hanno battuto i Baltimore Ravens per 17-10 al termine di un incontro in cui hanno prevalso le rispettive difese. I secondi, sotto 7-24, hanno invece ribaltato i Detroit Lions imponendosi per 34-31. e andranno a caccia del loro sesto titolo.

Swisstxt