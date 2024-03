Jorge Martin conquista la prima gara sprint del Motomondiale 2024 Imago

uomo delle gare sprint.

Martin è l’ Dopo averne vinte nove nel 2023, lo spagnolo ha conquistato la prima prova corta del Motomondiale 2024. Sul circuito qatariota di Lusail, il 26enne, partito in pole, ha lasciato le briciole agli avversari facendo gara in testa dal primo all’ultimo giro. A completare il podio ci hanno pensato l’alfiere della KTM Binder e il pilota dell’Aprilia Espargaro. Quarto invece il campione in carica Bagnaia, mentre Marc Marquez ha conquistato un'ottima quinta piazza. Buona gara anche del rookie Acosta, ottavo all'arrivo.

Swisstxt