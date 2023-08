Exploit

Non doveva neanche esserci e invece la Svizzera non solo c'è, ma ha anche staccato un incredibile pass per gli ottavi di finale.

A EuroVolley le ragazze di Bertolacci hanno infatti superato per la prima volta i gironi senza nemmeno scendere in campo. A regalare lo storico traguardo alle elvetiche sono state le padrone di casa dell'Italia, che hanno battuto 3-0 ed eliminato la Bosnia. La Svizzera mercoledì con la Bulgaria deciderà il suo destino, poiché a seconda del risultato affronterà una tra Paesi Bassi, Francia o Slovacchia negli ottavi.

Swisstxt