Tirinzoni KEY

Curling: la Svizzera si è prontamente riscattata ai Mondiali di Sydney.

Grazie alle nette vittorie per 10-2 sulla Nuova Zelanda e per 9-1 sulla Danimarca, la squadra della skip Tirinzoni si è qualificata per la fase a eliminazione diretta con 2 partite d'anticipo sulla fine del round robin.

Swisstxt