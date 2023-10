Lena Bickel Imago

Ginnastica:Lena Bickel non sarà al via della Swiss Cup, in programma a inizio novembre a Zurigo.

La 18enne ticinese, fresca di biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 conquistato ai Mondiali di Anversa, è infatti stata costretta a chiudere anzitempo il suo 2023 a causa di non meglio specificati problemi muscolari.

Swisstxt