Marcel Hug e Catherine Debrunner Imago

Marcel Hug ha proposto un'altra sensazionale prestazione.

Già vincitore di altre cinque maratone maggiori quest'anno, l'elvetico ha conquistato per la terza volta consecutiva quella di New York. L'atleta in sedia rotelle non ha lasciato alcuna chanche alla concorrenza, andando a prendersi il sesto successo (record) in carriera nella Grande Mela. Tra le donne è arrivata una splendida doppietta svizzera. Catherine Debrunner si è imposta davanti a Manuela Schaer chiudendo con il nuovo tempo record di 1h39'32». La turgoviese ha battuto di oltre 3' il precedente primato.

Swisstxt