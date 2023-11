Imago

Alex Marquez ha arrestato il dominio di Jorge Martin nelle gare sprint vincendo sulla breve distanza malesiana.

A completare il podio è stato appunto l'altro spagnolo (partito secondo) e Francesco Bagnaia, che dopo aver conquistato la pole position in qualifica battendo pure il record della pista non è riuscito a capitalizzare il suo vantaggio terminando terzo. La classifica del Motomondiale si è accorciata dunque ancora un po’, con lo spagnolo della Ducati Pramac capace di rosicchiare due punti al campione in carica italiano, ora a solamente undici lunghezze di distanza.

