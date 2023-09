Jorge Martin Keystone

E' stato Jorge Martin il primo vincitore in India.

Partito dalla seconda casella, lo spagnolo ha subito preso la testa della gara sprint, allungando su tutta la concorrenza negli undici giri in programma. Alle sue spalle si è piazzato Francesco Bagnaia, che ha così contenuto la rimonta del rivale in classifica generale, mentre sul gradino più basso del podio è salito un redivivo Marc Marquez, al miglior risultato dal debutto stagionale in Portogallo di fine marzo. Scattato dalla pole, Bezzecchi è stato speronato da Marini alla prima curva e ha poi rimontato fino al 5o posto.

Swisstxt