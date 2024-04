Successo

Seconda finale consecutiva per il Massagno.

Swisstxt

La squadra di Robbi Gubitosa ci è riuscita battendo anche in gara-4 delle semifinali l’Union Neuchâtel per 86-74, chiudendo la serie sul 3-1. Alla Riveraine, dopo un inizio punto a punto i ticinesi hanno messo il naso avanti, anche se non sono mai riusciti ad allungare. La maggiore esperienza e un Dusan Mladjan redivivo nella seconda metà sono però bastati a vincere. Ora la Spinelli se la vedrà nell’ultimo atto ancora una volta contro il favorito Olympic Friborgo, che nell’altra semifinale si è sbarazzato dei Lions di Ginevra.

Swisstxt