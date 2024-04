Massagno KEY

Sconfitta amara per Massagno in gara-1 della finale dei playoff.

A Friborgo la Spinelli si è arresa per un solo punto all'Olympic, vittorioso per 73-72. Senza lo squalificato Marko Mladjan, la squadra di Gubitosa ha iniziato il match alla grande, portandosi fino a +12 sui burgundi, salvo poi subire un parziale di 17-0 in 7' a cavallo dei primi due quarti. I massagnesi hanno però poi avuto il merito di risalire da -8 con il punteggio rimasto in seguito in bilico fino all'ultimo secondo. Nel finale alcuni errori grossolani sono però costati caro agli ospiti.

