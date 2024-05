Infangato

Filippo Colombo ha chiuso con un ottavo posto i campionati europei di cross-country di scena a Cheile Gradistei (Romania).

Swisstxt

Sotto la fitta pioggia il ticinese è partito subito aggressivo ma è poi ceduto alla distanza accumulando 2’10» dal vincitore, l’italiano Simone Avondetto. In condizioni simili se non peggiori si è svolta anche la prova femminile, con l’elvetica Nicole Koller che si è dovuta accontentare del quarto posto. L’olandese Puck Pieterse ha difeso con successo il titolo di campionessa europea, trionfando in solitaria.

Swisstxt