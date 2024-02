Roman Mityukov KEY

Roman Mityukov potrà andare a caccia di una medaglia nei 100m dorso ai Mondiali di Doha.

Il ginevrino ha centrato la finale e il pass olimpico grazie al tempo di 53"64. Destino diverso per Lisa Mamié. Impegnata nella semifinale dei 100m rana la 25enne ha terminato la sua prova in 1’07"48, sinonimo di 14o tempo complessivo. Antonio Djakovic, invece, non parteciperà alle batterie degli 800m sl a causa di tosse e raffreddore. Ritornato a gareggiare dopo un periodo difficile, Adam Peaty ha conquistato il bronzo nei 100m rana, arrendendosi a Nic Fink e Nicolò Martinenghi.

