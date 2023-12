LeBron James Keystone

Las Vegas non avrà lo scontro tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo nella finale di NBA Cup.

Se i Los Angeles Lakers hanno centrato l'ultimo atto sbarazzandosi dei Pelicans, i Bucks sono stati superati da Indiana. Trascinati da un LeBron ancora imperiale a quasi 39 anni e autore di 30 punti e 8 assist in 22' di gioco, i californiani si sono imposti 133-89. Da metà del terzo periodo, con il risultato in cassaforte, King James non è più entrato, potendo così risparmiare energie in vista dell'appuntamneto di sabato contro i Pacers, capaci di superare Milwaukee 128-119.

Swisstxt