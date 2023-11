Yannick Schwaller KEY

La Svizzera guidata dallo skip Yannick Schwaller ha fallito il complicato assalto alla seconda finale europea di curling consecutiva.

Ad Arbedeen i rossocrociati non sono riusciti a prendersi la rivincita sulla Scozia padrona di casa: i campioni mondiali e continentali in carica si sono imposti con il risultato di 7-4. Bruce Mouat e compagni hanno risolto la combattuta sfida nell’ottavo end, in cui quando erano in vantaggio per 3-2 hanno ottenuto tre punti decisivi.

Swisstxt