Podio solo sfiorato nel giorno dei suoi 23 anni

Nuoto: Noè Ponti ha ottenuto il quarto posto nei 200m delfino nella prima giornata della tappa di Monaco del Mare Nostrum.

Il ticinese nel giorno del suo 23o compleanno ha fermato il cronometro sul tempo di 1’55"81, 1"61 sopra il suo record svizzero. Il gambarognese domenica disputerà anche la finale dei 50m, dove ha fatto segnare il miglior tempo nelle serie disputate, e parteciperà ai 100m. BMX: ai CE di Verona la rossocrociata Zoé Claessens ha vinto l'oro tra le donne in una gara che ha visto l'altra elvetica Nadine Aeberhard fare suo il bronzo. Bronzo anche in campo maschile per lo svizzero Cédric Butti.

