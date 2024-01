Portner KEY

Pallamano: la Svizzera ha firmato un vero e proprio exploit nella seconda partita del Gruppo A degli Europei maschili, in corso in Germania.

A Berlino Portner e compagni hanno infatti pareggiato 26-26 contro i campioni olimpici in carica della Francia, restando così in corsa per il passaggio del turno.

