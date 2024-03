Sebastian Zanola TP

Pallanuoto: già sicuri di partecipare al girone dei migliori quattro nella 2a fase di campionato, i Lugano Sharks hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta nel weekend ospitato al Lido.

Nella vasca di casa sabato sera i ticinesi hanno battuto 18-8 il San Gallo, mentre domenica si sono arresi alla capolista Kreuzlingen per 11-7, incassando il primo ko della stagione. Volley: il Lugano ha iniziato con una sconfitta i playoff di NLA. Le ticinesi si sono inchinate per 3-1 al Kanti, vittorioso in casa con i parziali di 25-21 17-25 25-22 25-22 in gara-1 dei quarti di finale, che si giocano al meglio delle tre partite.

Swisstxt