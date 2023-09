Catherine Debrunner Imago

anno scorso, gli svizzeri hanno dominato le rispettive maratone in sedia a rotelle di Berlino.

Paratletica: come l’ Tra le donne si è imposta Catherine Debrunner, con l’altra rossocrociata Manuela Schäer che si è piazzata terza. Tra gli uomini invece il successo è andato, per l’ottava volta in carriera, al 37enne Marcel Hug. Atletica: sempre a Berlino, Tigst Assefa ha polverizzato il record del mondo della maratona femminile. L’etiope ha corso in 2h11’52», migliorando di 2’12» il primato stabilito nel 2019 a Chicago dalla keniota Brigid Kosgei. Nella gara maschile si è imposto, in 2h02’42», il connazionale Eliud Kipchoge.

Swisstxt