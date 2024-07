Jasper Philipsen KEY

La terza e ultima settimana del Tour de France si è aperta con un altro successo in volata di Philipsen al termine dei 189km della 16a tappa che portavano da Gruissan a Nimes.

Swisstxt

Con un ultimo colpo di reni il belga, trascinato da Van der Poel, si è così assicurato una tripletta in questo Tour, eguagliando il rivale Girmay oggi caduto a meno di 2km dalla fine e riaprendo la lotta alla maglia verde. Alle spalle di Philipsen si sono piazzati Bauhaus e Kristoff mentre Gachignard, che ha fatto corsa in solitaria per quasi 65km, è stato ripreso dal gruppo a 25km dal termine.

