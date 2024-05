Pogacar KEY

Tadej Pogacar ha sottolineato il ruolo di superfavorito per la vittoria finale vincendo in solitaria la seconda tappa del Giro come da pronostico.

Per il 25enne, che si è preso la maglia rosa, è il primo successo nella corsa. Lo sloveno ha attaccato a 4,5km dal traguardo di Biella, staccando i rivali sull'erta conclusiva verso il Santuario di Oropa. La frazione, dedicata a Marco Pantani che 25 anni fa compì una vera e propria impresa su quella salita, ha visto il gruppo ricompattarsi quando è stato ripreso il fuggitivo Andrea Piccolo, salvo poi sfaldarsi negli ultimi km.

