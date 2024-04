Marc Marquez

Per la prima volta in questa stagione di MotoGP sarà Marc Marquez a scattare dalla pole position, la prima con la Ducati-Gresini nonché la numero 93 in carriera.

Swisstxt

Nelle qualifiche del GP di Spagna il beniamino di casa, che non partiva davanti a tutti da oltre un anno, ha fatto registrare il miglior tempo (1’46"733), lasciandosi alle spalle Bezzecchi (+0"271) e Martin (+0"608). Non ha invece brillato Bagnaia, che ha chiuso la Q2 in settima piazza.

Swisstxt