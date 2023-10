Inizio di stagione positivo KEY

00"33.

Fresco del primo successo in Coppa del Mondo, Noè Ponti è tornato in acqua a Budapest, sperimentando i 200m misti e fermando il cronometro a 2’ Il ticinese, che non nuotava questa disciplina da quasi due anni, si è classificato 3o nelle batterie dietro al sudafricano Matthew Sates e al lituano Danas Rapsys. In finale con lui ci sarà anche Jeremy Desplanches, qualificato come 7o in 2’00"93. Nei 50m dorso Roman Mityukov ha nuotato la distanza secca in 25"66 e anch'esso è riuscito ad accedere in finale, classificandosi 8o nelle batterie. Fuori invece Thierry Bollin e Flavio Bucca.

