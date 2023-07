Ponti trascina la staffetta

Noè Ponti Keystone

La Svizzera non si è qualificata per la finale, ma ha chiuso il suo Mondiale battendo il record nazionale nella staffetta 4x100 mista: 3'35"46 il nuovo tempo che permette agli elvetici di rimanere in corsa per i Giochi di Parigi.

Noè Ponti, in vasca con Jérémy Desplanches, Antonio Djakovic e Roman Mityukov, ha trascinato la squadra mostrandosi il più in forma.

Positivo alla fine il bilancio di Swiss Swimming: in Giappone sono arrivate la settima medaglia della storia e tre finali (bronzo di Mityukov nei 200m dorso, 6o posto di Djakovic nei 400m sl e 7o rango per Ponti nei 100m delfino).

