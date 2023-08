Imago

Tiro:Jan Lochbihler ha conquistato la prima medaglia svizzera ai Mondiali di Baku.

Il solettese si è classificato terzo nella disciplina non olimpica del tiro con fucile da 50m sdraiato. Campione in carica, l'elvetico ha terminato la gara con un punteggio finale di 625,0. La medaglia iridata è andata al ceco Petr Nymbursky e quella argento al cinese Du Linshu, che hanno chiuso rispettivamente con 1,5 e 0,2 punti in più rispetto allo svizzero.

