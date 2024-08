Primoz Roglic Imago

uomo da battere per la vittoria finale.

Swisstxt

Nella quarta tappa della Vuelta, la prima in territorio spagnolo (che portava da Plasencia a Pico Villuercas per 170,5km), Primoz Roglic ha decisamente fatto capire agli avversari che sarà lui l’ Sul primo arrivo in salita lo sloveno è stato tatticamente perfetto, ha risposto agli attacchi avversari con i tempi giusti e nello sprint finale ha battuto Lennert Van Eetvelt, portando così a 13 i successi di tappa alla Vuelta. Grazie a questa prova di forza il 34enne ha pure indossato la maglia rossa di leader, strappata a Wout Van Aert.

