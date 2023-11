Pecco Bagnaia Imago

Bagnaia ha lanciato al meglio il fine settimana che potrebbe consacrarlo campione del mondo di MotoGP per il secondo anno consecutivo.

L’italiano, costretto a passare dalla Q1 nel GP della Comunità Valenciana, si è aggiudicato il duello in qualifica contro Martin piazzandosi al secondo posto dietro a Viñales, autore del nuovo record della pista in 1’28"931. Lo spagnolo non ha trovato il feeling giusto con l’asfalto del circuito intitolato a Ricardo Tormo, ma ha comunque limitato i danni e scatterà dalla quinta casella sia nella sprint che nella gara domenicale.

