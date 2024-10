In rampa di lancio KEY

Nella Coppa del Mondo, terzo posto del ticinese alle spalle di Marchand e Scott.

Swisstxt

L’inizio di stagione in Coppa del Mondo ha permesso a Noè Ponti di provare abiti nuovi, come quello dei misti, specialità in cui si sta dilettando con risultati di livello mondiale.

Un’ulteriore conferma dell’asticella alzata dal ticinese è il terzo posto nei 200m, gara terminata alle spalle dell’immarcabile Léon Marchand (vincitore anche ieri davanti a Ponti nei 100m) e di Duncan Scott. A Shanghai il sopracenerino ha portato il primato rossocrociato a 1’51”78, un tempo abbassato di un secondo abbondante rispetto a quello precedente (già suo).

Nella mattinata cinese Thierry Bollin ha limato un centesimo al suo record svizzero dei 50m dorso, fissandolo a 23”09. Il bernese ha preso parte alla finale con il terzo tempo di qualifica, ma all’ultimo atto non ha saputo replicare la bella prestazione delle batterie, chiudendo sesto in 23”44.

Swisstxt