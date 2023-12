Dunans ha firmato 15 punti Ti-Press

Nei 1/4 della SBL Cup la Spinelli non ha avuto troppi problemi a superare il Nyon, battuto 90-81 a Nosedo.

Coach Gubitosa e i suoi ragazzi si sono così qualificati per la Final Four del 27 e 28 gennaio a Montreux, proprio là dove la scorsa stagione avevano trionfato in finale conquistando il primo trofeo della loro storia. Da segnalare che Marko Mladjan non ha potuto finire il confronto a causa di un infortunio alla caviglia destra.

Swisstxt