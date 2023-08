Nino Schurter rsi.ch

Nino Schurter non è riuscito a conquistare un 11o titolo iridato nel cross-country.

Ai Mondiali di Glasgow l'elvetico si è preso il bronzo alle spalle di Tom Pidcock e Samuel Gaze. Il britannico è andato così a completare la collezione di ori, dopo quello olimpico e continentale. Secondo podio in Scozia per il neozelandese dopo il trionfo nello short track. Subito caduto e ritirato Mathieu van der Poel. In campo femminile doppietta francese con Pauline Ferrand-Prévot e Loana Lecomte. Terza l'olandese Puck Pieterse, 5a e 9a le elvetiche Alessandra Keller e Jolanda Neff.

Swisstxt