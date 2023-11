Salvatore Cabibbo Ti-Press

Non è stato un sabato particolarmente entusiasmante per le ticinesi di SBL.

Nonostante i 25 punti di M.Mladjan, Massagno è stato superato in trasferta per 107-88 dall'Union Neuchâtel. I Lugano Tigers non sono invece riusciti ad avere la meglio sul Pully tra le mura amiche. Gli uomini di Montini, malgrado i 24 punti di Sampson, hanno ceduto il passo per 86-78. A sorridere è invece stato il Riva Basket, che alla sesta giornata del massimo campionato svizzero femminile ha centrato il terzo successo battendo l'Hélios 54-37. Hunter è stata la miglior scorer con 20 punti.

Swisstxt