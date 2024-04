Antonio Ballard TP

Massagno ha iniziato nel migliore dei modi la serie best of 5 delle semifinali contro l'Union Neuchâtel.

I ticinesi si sono imposti in gara-1 per 93-72. A Nosedo gli uomini di Gubitosa hanno subito fatto corsa in testa, andando alla pausa principale con un buon margine di 11 punti. I ticinesi hanno poi aumentato ancora il divario, prima di lasciare rientrare troppo i romandi (fino a -7). Ma la Spinelli ha reagito per archiviare la pendenza. A guidare la Spinelli è stato il terzetto formato da D.Maldjan, Clanton e Ballard, autori rispettivamente di 19, 17 e 16 punti.

