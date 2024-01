Volto conosciuto KEY

argentino Juan Manuel Serramalera a succedere a Mario Motta sulla panchina della Svizzera di volley.

Sarà l’ Il 51enne resterà pure capo allenatore dell’Amriswil, squadra che ha condotto alla finale in LNA nella stagione 2022-23 e soprattutto al titolo nell’annata 2021-22. Serramalera inizierà il suo mandato in estate, quando la Nazionale comincerà il suo percorso in tre partite di qualificazione in vista degli Europei 2026.

