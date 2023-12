Smith Imago

Fanny Smith e Romain Détraz sono saliti sul podio al debutto stagionale della Coppa del Mondo di skicross in Val Thorens (Francia), concludendo entrambi al terzo posto.

La 31enne si è arresa all’imbattibile svedese Sandra Naeslund, ormai senza rivali (quando si è presentata al via) dal 4 dicembre del 2021, e alla francese Marielle Berger Sabbatel, piazzandosi per la 70a volta in carriera tra le migliori tre. Il 29enne, tornato sul podio dopo 4 anni, ha invece chiuso la finale alle spalle dell’austriaco Tristan Takats e dello statunitense Tyler Wallasch.

Swisstxt