Gubitosa KEY

L'avventura della Spinelli Massagno nella nuova stagione del massimo campionato elvetico è iniziata con una sconfitta.

Di scena in trasferta, la SAM è stata battuta per 77-62 dal Ginevra. I Lions hanno fatto la differenza nella seconda parte della partita, dopo che i ticinesi erano arrivati alla pausa principale avanti di nove. Ai sottocenerini non sono bastate le buone prove dei fratelli Marko e Dusan Mladjan (13 e 12 punti) e di Clanton (16).

Swisstxt