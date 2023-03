Strade Bianche a Pidcock

Pidcock KEY

Thomas Pidcock si è aggiudicato l'edizione 2023 della Strade Bianche.

Il britannico, polivalente della due ruote, in Toscana ha firmato una bella impresa, presentandosi in solitaria al traguardo di Piazza del Campo a Siena. Il 23enne ha staccato i compagni di fuga a poco meno di 50km dall'arrivo, resistendo nel finale al tentativo di rimonta di Valentin Madouas (+19") e Tiesj Benoot (+20"), secondo e terzo di giornata. Filippo Colombo è arrivato con il gruppo principale (+1'43"). Nella corsa femminile ad imporsi è invece stata l'olandese Demi Vollering, che ha battuto in volata Lotte Kopecky.

Swisstxt