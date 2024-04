Svizzera freshfocus

Delusione per la Svizzera ai Mondiali di casa in corso a Sciaffusa.

Gli elvetici sono infatti costretti a salutare il torneo già al termine del round robin dopo il ko per 7-6 nello scontro diretto contro la Germania, che si è invece qualificata per i quarti. Come nella sconfitta di giovedì con l’Italia, Schwarz-Van Berkel ha sbagliato l’ultima stone del 10o end regalando il successo ai tedeschi. Il team elvetico ha colto 6 successi in 11 partite ed è certo dell'eliminazione ancora prima dell’ultimo incontro, ormai vano, che lo vedrà affrontare il Canada alle 19h00.

