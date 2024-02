Skicross: altra giornata di skicross a Reiteralm, altre gioie dai colori rossocrociati.

Talina Gantenbein e Margaux Dumont (primo podio in carriera) hanno infatti chiuso la big final al terzo posto a pari merito, dopo che le due elvetiche si sono eliminate a vicenda cadendo nello stesso punto del tracciato. A vincere è stata la canadese Brittany Phelan. Snowboard: buon terzo posto anche per Ladina Jenny a Krynica, in Polonia. Impegnata nello slalom gigante parallelo, la snowboarder di Glarona ha raggiunto il suo miglior risultato in questa stagione, salendo per la prima volta sul podio.

Swisstxt