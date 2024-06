Carlos Alcaraz KEY

Carlos Alcaraz (ATP 3) è il primo finalista del Roland Garros.

In un duello dal sapore di finale e che non ha deluso le attese, l’iberico ha sconfitto Jannik Sinner (2) dopo oltre quattro ore di tennis spettacolare per 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3.

Il 21enne, autore di 65 vincenti contro i 39 del rivale, ha recuperato due volte un set di svantaggio prima di chiudere il confronto al quinto portandosi sul 5-4 negli scontri diretti.

Nel suo primo atto conclusivo al Roland Garros, il terzo in uno Slam, Carlos Alcaraz troverà il vincente tra Casper Ruud (7) e Alexander Zverev (4).

