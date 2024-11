Carlos Alcaraz saluta le ATP Finals dopo la sconfitta con Alexander Zverev Keystone

Carlos Alcaraz (ATP 3) ha salutato le ATP Finals di Torino dopo la sconfitta contro Alexander Zverev (2) per 7-6 (7/5) 6-4 in 1h57'.

Lo spagnolo doveva vincere per sperare in un posto nelle semifinali, ma la prestanza fisica, tecnica e l'abilità del tedesco nello strappare il servizio si sono rivelati troppo per il 21enne.

Il 27enne dal canto suo si è aggiudicato la vetta del gruppo e sfiderà Taylor Fritz (5) per un posto in finale.

